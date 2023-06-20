Акватории для любительской рыбалки разыграют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на конкурс выставлены пять участков для организации любительского рыболовства, расположенных на реках и в Охотском море. Заявки принимаются до 19 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, предлагаются два речных (на реках Анюй и Конин) и три морских и лиманных участка — в Охотском, Советско-Гаванском и Тугуро-Чумиканском районах. Площадь речных участков — 346 га и 889 га, морских и лиманных — от 2,7 га до 350 га.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Торги предполагается провести в Хабаровске. Участки предоставляются на 20 лет.

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