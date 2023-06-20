Осетровая «находка» привела жителя Хабаровского края к уголовному делу

В Хабаровском крае полиция задержала местного жителя, хранившего в гараже 92 фрагмента осетровой рыбы. Кроме того, у него нашли два незарегистрированных ружья и 325 патронов разного калибра.

По словам злоумышленника, часть деликатеса из калуги он приобрел в селе Вознесенское у незнакомца, остальное заготовил самостоятельно из найденного им мертвого осетра.

«Фигурант пояснил, что весной текущего года на берегу реки Амур он увидел рыбу и попытался выпустить ее в воду. Однако осетр не подавал признаков жизни. Тогда сельчанин решил забрать его себе, чтобы в дальнейшем кормить им своих собак», — сообщили Fishnews в пресс-службе регионально УМВД.

По поводу оружия и боеприпасов мужчина заявил, что нашел их и оставил себе для личного пользования. Возбуждены уголовные дела — в связи с обнаруженным оружием и рыбой. Гражданин находится под подпиской подписке о невыезде.

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