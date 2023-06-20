Наука исследует потребление микропластика морскими одноклеточными

Ученые выяснили, что типичный представитель микропланктона прибрежной зоны Oxyrrhis marina поглощает микропластик вместе с привычной едой. Специалисты считают, что так пластик становится частью пищевой цепочки уже на уровне одноклеточных.

Ряд экспериментов провели сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ). Полученные результаты отражены в статье.

Объект исследования — Oxyrrhis marina (окзирис). Он обитает в наиболее подверженном загрязнению месте и поэтому может стать модельным организмом для изучения закономерностей потребления пластика одноклеточными, рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Ученые обратили внимание: окзирис умеет отличать пищу по размеру, однако, как показали исследования, не может различать «на вкус».

Эксперимент заключался в следующем: окзирису в качестве корма предложили микроводоросли, микропластик (флуоресцентные полистирольные микросферы, похожие по размеру на микроворосли) и их смесь. Оказалось, что Oxyrrhis marina поедает микропластик даже в присутствии привычной для него пищи — микроводорослей. Кроме того, спустя два часа безуспешного переваривания пластиковых частиц, окзирис выводил их обратно в среду, после чего мог потреблять повторно.

«Негативного влияния потребления микросфер на окзирис в данном эксперименте отмечено не было, хотя таковое могло бы проявиться при более длительном наблюдении», — считает первый автор статьи, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, к.б.н. Татьяна Рауэн.

«Полученные данные позволяют представить себе масштабы проблемы и осознать ее актуальность: пластик способен включаться в трофические процессы уже на самых низших ступенях пищевой пирамиды морей и океанов!» — подчеркнул в институте.

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