Новости
Ученые исследуют потребление микропластика морскими одноклеточными. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Наука исследует потребление микропластика морскими одноклеточными

Ученые выяснили, что типичный представитель микропланктона прибрежной зоны Oxyrrhis marina поглощает микропластик вместе с привычной едой. Специалисты считают, что так пластик становится частью пищевой цепочки уже на уровне одноклеточных.

Ряд экспериментов провели сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ). Полученные результаты отражены в статье.

Объект исследования — Oxyrrhis marina (окзирис). Он обитает в наиболее подверженном загрязнению месте и поэтому может стать модельным организмом для изучения закономерностей потребления пластика одноклеточными, рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Ученые обратили внимание: окзирис умеет отличать пищу по размеру, однако, как показали исследования, не может различать «на вкус».

Эксперимент заключался в следующем: окзирису в качестве корма предложили микроводоросли, микропластик (флуоресцентные полистирольные микросферы, похожие по размеру на микроворосли) и их смесь. Оказалось, что Oxyrrhis marina поедает микропластик даже в присутствии привычной для него пищи — микроводорослей. Кроме того, спустя два часа безуспешного переваривания пластиковых частиц, окзирис выводил их обратно в среду, после чего мог потреблять повторно.

«Негативного влияния потребления микросфер на окзирис в данном эксперименте отмечено не было, хотя таковое могло бы проявиться при более длительном наблюдении», — считает первый автор статьи, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, к.б.н. Татьяна Рауэн.

«Полученные данные позволяют представить себе масштабы проблемы и осознать ее актуальность: пластик способен включаться в трофические процессы уже на самых низших ступенях пищевой пирамиды морей и океанов!» — подчеркнул в институте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ученые исследуют потребление микропластика морскими одноклеточными. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • Исследования показали, что окзирис поглощает частицы микропластика, принимая их за еду. Фото пресс-службы ИнБЮМ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультура
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

    Павел САДОВНИКОВ

    Мы знаем цену судосуткам

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

    Сергей МАЗОХИН

    Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Сергей ПУХОВ

    Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита Король

    Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

    Будущих моряков закаляют в рейсах

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

    Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

    Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

    По Каспию под бомбами

    События

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.