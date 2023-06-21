Россельхознадзор напомнил экспортерам о сроках по работе с CIFER

Российские производители пищевой продукции должны учитывать требования о внесении информации в китайскую регистрационную систему CIFER. Если данные об объектах переносились в базу самостоятельно Главным таможенным управлением КНР, то нужно до 30 июня подать заявку на модификацию.

Главное таможенное управление КНР предоставило право на экспорт еще 16 российским предприятиям и судам, работающим с рыбной продукцией, — они прошли регистрацию в системе CIFER. Сейчас в список для рыбного экспорта в Китай включен 891 объект, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт в КНР.

Также федеральная служба обратилась к российским производителям подконтрольной госветнадзору продукции, информация о которых вносилась в CIFER до 1 января 2022 г. Это касается в том числе и поставщиков продукции из водных биоресурсов. Экспортерам необходимо до 30 июня 2023 г. заполнить информацию о своих объектах в системе, подав заявку на модификацию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews