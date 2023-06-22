Регионы постепенно включаются в лососевую путину

Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке пока небольшой: на 21 июня добыто около 3,6 тыс. тонн. При этом практически все регионы уже демонстрируют первые результаты.

Вылов тихоокеанских лососей на 21 июня на 43% выше показателя за аналогичный период 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Основные объемы добычи приходятся на Камчатский край: здесь освоено 3,48 тыс. тонн красной рыбы (+38% к уровню предыдущего нечетного года). С начала путины заводы восточного побережья Камчатки обработали почти 2 тыс. тонн лососевых.

К промыслу постепенно подключаются и другие регионы Дальнего Востока. В Сахалинской области добыто около 93 тонн (за тот же промежуток 2021 г. — 1,178 тонны). В Хабаровском крае вылов составил более 63 тонн. В Приморском крае рыбаки добыли около 25 тонн. В Магаданской области в 2021 г. улов на отчетную дату был нулевой, в 2023 г. рыбаки добыли 0,024 тонны.

Активная фаза лососевой путины, как правило, начинается с середины июля. В этом году прогнозируемый вылов лососей — более 511 тыс. тонн.

С июля еженедельно в Росрыболовстве начнет работу штаб по организации добычи тихоокеанских лососей с подключением по видеосвязи регионов Дальнего Востока.

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