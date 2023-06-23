Нагаевскую бухту очищают от «подводного флота»

В Магаданской области ведется работа по подъему и утилизации затонувших судов в бухте Нагаева. В текущем году заключены госконтракты на девять судов, из которых шесть предполагается полностью утилизировать.

Для Магаданской области до 2025 г. установлены обязательства по удалению и утилизации 22 объектов затонувшего имущества, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Работы в акватории бухты Нагаева стартовали в 2021 г. По данным областных властей, подняты со дна и утилизированы шесть погибших судов — «Линг», «Серес», «Гусфар-1», «Бухоро», «Юшино» и баржа в районе парка «Маяк».

В 2022 г. удалены и утилизированы еще четыре объекта: «Малли», «МРС-150-253», теплоход «Борис Борзенко», РС «Алапаевск».

В этом месяце первой была поднята со дна и доставлена на берег затонувшая секция плавпирса № 1. На очереди РС «Наровчатск», секция плавпирса № 2, буксир «МБ-404», «РСП-100», РС «Кряжистый».

Предполагается, что в 2024 г. Магаданская область полностью завершит работы по расчистке бухты, подняв и утилизировав еще три объекта. Это несамоходная баржа, ГС военное судно, буксир «МБ-407».

Напомним, что Колыма является пилотным регионом в федеральном проекте «Генеральная уборка» госпрограммы «Охрана окружающей среды».

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