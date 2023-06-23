Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз: Новый закон — важный шаг для судоремонта

Депутаты и сенаторы поддержали обнуление налога на добавленную стоимость для судоремонта. Льгота внесет свой вклад в развитие важной для рыбаков отрасли, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Госдума 20 июня приняла закон об изменениях Налогового кодекса, предусматривающих нулевую ставку НДС для услуг по ремонту флота. Уже на следующий день поправки поддержал Совет Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос о налоговой льготе для судоремонта прорабатывался с 2021 г., отмечают в Союзе рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края. Принятые изменения — один из шагов по поддержке российской судоремонтной отрасли, считают в объединении.

«Снижение налоговой нагрузки позволит предприятиям восстановить утраченные производственные мощности, приобрести оборудование для судоремонта», — отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова в своем телеграм-канале.

В составе союза есть судоремонтное предприятие — Охотский судоремонтный завод. Но развитие судоремонта, конечно же, важно и для российских рыбаков: у них появится больше возможностей по обслуживанию флота, считает руководитель объединения.

При этом, полагают в союзе, для развития судоремонтной отрасли нужны и другие меры — это должна быть комплексная программа.

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