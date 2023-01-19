Ольга Булкова: От обнуления НДС для судоремонта выиграют и рыбаки

Обнуление налога на добавленную стоимость для ремонта судов поддержит не только верфи, но и промысловые предприятия, так как уменьшится стоимость услуг, отмечает председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об обнулении НДС для судоремонтных предприятий. Предполагается, что такие предприятия смогут применять нулевую ставку налога при оказании услуг по ремонту, в частности, рыбопромыслового флота. Для этого заводам нужно будет на семь лет взять на себя обязательства по инвестированию в собственное развитие.

«Об этой мере поддержки говорят уже давно, отрасль ее ждет. Судоремонт — низкорентабельное направление, а ведь нужно обновлять доки, строить новые слипы, покупать средства производства. Конечно, сэкономленные деньги будут вложены в развитие собственного производства», — подчеркнула председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова в беседе с корреспондентом Fishnews.

В союз входит Охотский судоремонтный завод, но Ольга Булкова уверена: выгоду получат и те предприятия, которые занимаются промыслом.

«Членами нашего отраслевого объединения являются 16 рыбодобывающих предприятий — каждое с собственным флотом. Если будет обнуление НДС для судоремонта, то, соответственно, себестоимость этих услуг будет ниже. И рыбакам станет выгоднее ремонтировать флот на российских верфях», — обратила внимание руководитель союза.

Она отметила, что еще предстоит проанализировать детали и условия новой меры поддержки, но в целом концепцию рыбопромышленники считают правильной.

«Будет размещаться больше заказов на отечественных верфях, рыбакам не придется ходить ремонтироваться в Корею и Китай. У нас есть хорошие специалисты, а теперь появится возможность восстановить базы, которые успешно работали в Советском Союзе», — обрисовала перспективы Ольга Булкова.

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