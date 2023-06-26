Покровительство браконьерам на Сахалине вылилось в уголовное дело

Суд в Сахалинской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего рыбинспектора: по данным следствия, он покровительствовал браконьерам на реке Найба.

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора рыбоохраны по Долинскому району Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как показало расследование, инспектор, злоупотребляя своими служебными полномочиями, летом прошлого года покрывал знакомых браконьеров, промышлявших на нерестовой реке Найба. Сотрудники рыбоохраны сообщал о рейдовых мероприятиях, проводимых другими подразделениями, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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