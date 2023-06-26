Акватории под садки разыграют в Поморье

В Архангельской области на аукцион выставлены четыре участка на внутренних водных объектах для осуществления индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 19 сентября.

Организатор торгов — Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из РВУ расположен на реке Падома, остальные — на озерах. Площадь предоставляемых акваторий — от 0,013 га до 1,9 га.

Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 15,2 тыс. рублей. Торги предполагается провести 4 октября в Мурманске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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