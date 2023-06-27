В районе нефтеразлива на Лене сняли режим ЧС

В Киренском районе Иркутской области снят режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Его ввели 13 июня из-за попадания в реку нефтепродуктов после столкновения двух танкеров.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксана Курек доложила о результатах исследования проб воды за 22 июня. По ее словам, превышение предельно допустимой концентрации зафиксировано только в двух точках: в районе населенного пункта Воронежский — 1,2 ПДК, в районе населенного пункта Салтыково — 1,9 ПДК. По мнению специалистов, эти показатели не являются критическими, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Коллеги из Роспироднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета делали выезды на территорию Киренского района, отобрали дополнительные пробы воды, которые показали нормализацию ситуации. В связи с этим рабочая группа КЧС Иркутской области дала рекомендацию администрации Киренского района о снятии режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — отметил первый вице-губернатор Роман Колесов.

Напомним, вечером 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск столкнулись два нефтеналивных танкера, в результате чего в воду попали около 80 тонн бензина АИ-92.

Кроме Росприроднадзора, на месте аварии провели исследования специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые отобрали пробы зоопланктона и зообентоса.

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