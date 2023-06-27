Российских промысловиков предупредили о японских орудиях лова

С июля будут последовательно изменены места установки ряда орудий лова японскими рыбопромышленниками в морском районе у островов Хоккайдо и Хонсю со стороны Тихоокеанского океана.

Об этом посольство Японии в России проинформировало Росрыболовство. Информация доведена в рамках реализации положений протокола 29-й сессии Японо-Российской комиссии по рыболовству. Она проходила в декабре 2022 г.

Данные о районах приводятся на сайте Приморского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в районе залива Функа (районы «А-1» — «А-3») и мыса Эримо (районы «А-4» — «А-6») острова Хоккайдо будут установлены порядки ловушек, порядки ярусов для лова осьминога, жаберные сети. В районах Токати, Кусиро и Нэмуро острова Хоккайло (районы «А-7» — «А-9») будут установлены жаберные сети, порядки ловушек и порядки ярусов. В районе острова Хонсю (районы «В-1» — «В-10») будут установлены порядки ярусов и ловушек, дрифтерные сети для лова тунца, парусниковых, жаберные сети.

В каждом из этих районов будут осуществляться другие виды промысла, включая морской донный траловый лов, кошельковый лов крупными и средними судами.

В связи с этим японская сторона просит российских рыбаков об особо осторожном промысле в районах установки орудий лова.

Дополнительно сообщается о том, что на дрифтерных сетях для лова тунца и парусниковых в районе «В-4» будут прикреплены отражатели, видимые с помощью радаров и визуально. Также японская сторона обратила внимание на возможность установки в районе у острова Хонсю со стороны Тихого океана порядков ярусов и т.д. за пределами заявленных морских районов.

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