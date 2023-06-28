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В Рыбном союзе считают необходимым внесение изменений в методику расчета ледяной глазури на пищевой продукции

Методика измерения глазури нуждается в доработке

Исследования ВНИРО подтверждают несовершенство методик определения количества глазури в рыбе и морепродуктах. На практике это нередко создает проблемы добросовестным производителям и поставщикам рыбной продукции, обращают внимание в Рыбном союзе.

Необходимость внесения изменений в методику расчета ледяной глазури на пищевой рыбной продукции обсуждалась на рабочем совещании, которое состоялось 27 июня в Рыбном союзе. Сейчас эта методика закреплена в ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб». В совещании приняли участие представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В отраслевом объединении отметили, что нормирование глазури остается дискуссионным вопросом уже много лет, фактически с момента принятия технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Действующие методики определения норм глазури в пищевой рыбной продукции, предусмотренные техрегламентом, технологически несовершенны и требуют существенных метрологических изменений.

Проведенные сотрудниками ВНИРО исследования показали «низкую сходимость» результатов. При исследовании содержания глазури в соответствии с различными методиками в одних и тех же образцах рыбной продукции наблюдались большие отклонения.

«Значительные отклонения при определении содержания глазури, учитывая жесткие и небольшие допущения в нормативной документации, на практике нередко создают серьезные сложности для добросовестных производителей и поставщиков рыбной продукции и морепродуктов», — сообщил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он подчеркнул, что вопрос уточнения и доработки методики требует серьезного внимания. «Уверен, что специалисты отрасли совместно с учеными смогут найти взвешенное решение проблемы», — выразил мнение руководитель союза.

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