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Новый краболов для группы компаний «Антей» спустили на воду на НСРЗ

«Антей» продолжает масштабный судостроительный проект

Третий краболов для группы компаний «Антей» тожественно спустили на воду в Приморье. Объем инвестиций холдинга в проекты на Находкинском судоремонтном заводе оцениваются в 13,5 млрд рублей.

Церемония спуска судна «Капитан» для российских добытчиков краба состоялась в Находке 14 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

«Прежде всего я бы хотел поблагодарить нашего заказчика за то, что он нам доверил эту работу», — заявил гендиректор НСРЗ Александр Корнейчук. Заказы промысловиков дали предприятию новую жизнь.

Строительство современного промыслового флота — результат совместных усилий большой команды специалистов. Над проектом трудится больше тысячи человек, отметил руководитель находкинского завода.

Всего на приморской верфи по заказу «Антея» одновременно строятся восемь судов проекта CCa5712LS. Серия была торжественно заложена на НСРЗ в июне 2020 г. Первый краболов, «Капитан Хазан», спустили на воду 8 сентября нынешнего года. Второе судно, «Дмитрий Коноплев», — 28 сентября.

«На сегодняшний день это самый современный проект краболова в мире, аналогов ему нет», — рассказал главный конструктор группы компаний «Антей» Александр Габриель. Предложенное специалистами решение нацелено на максимально эффективный промысел.

Особый акцент в холдинге делают и на создании комфортных условий труда для экипажей — просторные помещения, каюты с размещением по одному и два человека. И конечно, стоит задача обеспечить безопасность работы рыбаков.

Благодаря заказу промыслового флота находкинский завод нарабатывает новые компетенции. «Три года назад, когда мы, как заказчики, выбирали верфь и пришли на НСРЗ, это был успешный судоремонтный завод, но не судостроительная верфь с большой буквы. Усилиями и небольшим временем результат налицо. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в строительстве этих судов», — сказал вице-президент группы компаний «Антей» Игорь Михнов.

Коллектив НСРЗ поздравил со спуском нового судна президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов: «Это уже замечательная традиция — собирать рыбацкую общественность, судостроителей здесь, на НСРЗ, и спускать на воду суда. Тем более эта традиция полностью укладывается в концепцию, которую рыбаки Приморья предлагали при начале строительства флота: где ловим, там и строим», — подчеркнул руководитель АРПП.

«НСРЗ — это завод, который выдерживает сроки по этапам строительства судов по инвестиционным квотам. Задача усложняется тем, что это одна из самых больших серий. Поэтому я поздравляю и заказчика, и заводчан. И желаю им успешно справляться и при дальнейшем строительстве с теми сложностями, которые объективно существуют», — отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Характеристики новых судов следующие: длина — 57,7 м, ширина — 12,6 м, дедвейт — около 1200 тонн, экипаж — 24 человека. Вместимость по живому крабу — не менее 100 тонн.

Ранее «Антей» построил в Ленинградской области краболов «Русь», который уже работает на промысле.

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