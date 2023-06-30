Сельские рыбоводы смогут получить доплату к пенсии без заявлений

Правительство предусмотрело беззаявительный принцип при назначении сельских надбавок к пенсии для граждан, проработавших в сельском хозяйстве не меньше 30 лет. Но действовать это положение начнет с 2024 г.

Правительство внесло изменения в правила, утвержденные постановлением от 29 ноября 2018 г. № 1441. Напомним, что они определяют принципы установления и выплаты надбавки фиксированной выплаты к страховой пенсии тем, кто проработал в сельском хозяйстве не меньше 30 лет.

Теперь предусмотрено, что с 2026 г. при назначении надбавки будет действовать беззаявительный порядок, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

В список профессий, должностей и специальностей для такой доплаты входят и работы в сфере рыбоводства.

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