Свердловская область открыла сезон зарыблений

В Свердловской области состоялся первый в этом году выпуск водных биоресурсов. В Нижнетагильское водохранилище заселили более 1 тыс. штук молоди белого толстолобика средней навеской около 600 г.

Молодь вырастили на Зеленоборском рыборазводном заводе Главрыбвода в Екатеринбурге, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

В теруправлении обратили внимание, что белый толстолобик является прекрасным мелиоратором: питаясь растительностью и фитопланктоном, он делает воду чистой и прозрачной. По словам рыбоводов, приживаемость такой крупной особи — более 80%. Кроме того, толстолобик быстро набирает вес — до 40 кг — и увеличивает численность популяции.

Выпуск прошел при участии инспекторов рыбоохраны, представителей Нижне-Обского филиала Главрыбвод, Уральского филиала ВНИРО, сотрудников градообразующего предприятия — Нижнетагильского металлургического комбината, а также местных жителей и юных активистов отряда «Экодозор».

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