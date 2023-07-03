Новости
Перед оплодотворением икры образцы спермы размораживали при температуре 38-40°С, в течение 60 секунд. Фото пресс-службы КаспНИРХ

«Освежить» маточные стада осетровых помогает криобанк

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжает применять криотехнологии для восстановления генетического разнообразия осетровых на Волго-Каспии.

В Волжско-Каспийском бассейне искусственное воспроизводство и товарное выращивание осетровых сейчас ведется за счет эксплуатации маточных стад на рыбоводных предприятиях. Их генетический ресурс постепенно истощается. Потомство, полученное в результате близкородственного скрещивания, менее жизнеспособно и продуктивно, обращают внимание специалисты.

Ученые отмечают: использование генетически гетерогенных образцов спермы из коллекции криобанка, заготовленных в период благополучного состояния естественной популяции, позволит сохранить генофонд редких и исчезающих видов. Особое значение в сохранении генетического разнообразия осетровых имеют белуга и севрюга, естественные популяции которой находятся в критическом состоянии — на грани исчезновения.

В рамках прикладных работ в 2023 г. сотрудники филиала ВНИРО по пресноводному рыбному хозяйству (ВНИИПРХ) и Волжско-Каспийского филиала (КаспНИРХ) продолжили совместную работу по применению криоконсервированной спермы для оплодотворения икры белуги и севрюги из ремонтно-маточного стада научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС».

Криоконсервированную сперму белуги из маточного стада Конаковского завода по осетроводству ВНИИПРХ заложили в низкотемпературную генетическую коллекцию в 2009 и 2020 гг. Сперма севрюги была отобрана на Сергиевском осетровом рыбоводном заводе и «БИОСе» и заложена в криобанк ВНИИПРХ в 2005 г. и в 2017 г.

Сперва образцы криоконсервированной спермы отправили в лабораторию молекулярной генетики и физиологии КаспНИРХ. На основании результатов молекулярно-генетического анализа образцов спермы и самок белуги и севрюги были рассчитаны коэффициенты генетического родства и подобраны оптимальные схемы, исключающие близкородственное скрещивание.

В двух образцах спермы белуги из криобанка наблюдался аллель, утраченный у каспийской белуги в современных условиях. Один из образцов криоконсервированной спермы, содержащий редкий аллель и использованный в научно-экспериментальной работе в 2023 г., был отобран от самца из маточного стада «БИОСа», доместицированного в 2008 г., доставлен в 2020 г. во ВНИИПРХ и успешно криоконсервирован.

В работе использовали икру, полученную от двух самок белуги искусственной генерации 1994 г. и 1995 г. А также от трех самок севрюги: двух — искусственной генерации 1996 г. и от одной, доместицированной в 2004 г., из маточного стада «БИОСа», рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Период инкубации икры белуги составил 9 суток, севрюги — 6 суток. Все это время велся постоянный контроль за гидрохимическими параметрами воды в аппаратах и за ходом эмбрионального развития.

После полного вылупления предличинки белуги и севрюги были пересчитаны, взвешены и переведены в пластиковые бассейны системы УЗВ. В течение периода выращивания молоди ученые будут проверять основные показатели: выживаемость, размерно-массовые параметры, темпы роста и другие, а таккже проводить молекулярно-генетические исследования.

В дальнейшем рыбопосадочный материал будет переведен в ремонтное стадо «БИОСа». «Пополнение маточного стада производителями белуги и севрюги, обладающими генетическим разнообразием, позволит получать более жизнестойкое потомство с целью выпуска его в естественную среду обитания или для товарного выращивания», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, низкотемпературную коллекцию криобанка ВНИИПРХ пополнили спермой осетровых рыб «БИОСа» с заранее известными генетическими характеристиками. Это позволит в будущем быстро осуществлять подбор оптимального генетического материала для исключения инбредных вариантов скрещивания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Перед оплодотворением икры образцы спермы размораживали при температуре 38-40°С, в течение 60 секунд. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Перед оплодотворением икры образцы спермы размораживали при температуре 38-40°С, в течение 60 секунд. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Инкубация оплодотворенной икры. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Потомство севрюги и белуги, полученное с применением криоконсервированной спермы. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Потомство севрюги и белуги, полученное с применением криоконсервированной спермы. Фото пресс-службы КаспНИРХ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураикраосетровых
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Привлекаем молодежь новыми направлениями

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

    Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

    Илья РАКОВСКИЙ

    Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

    Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

    Павел САДОВНИКОВ

    Мы знаем цену судосуткам

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

    Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

    Сергей МАЗОХИН

    Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

    Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

    Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

    О мышьяке и рыбе

    Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

    Будущих моряков закаляют в рейсах

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    События

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.