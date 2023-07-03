«Освежить» маточные стада осетровых помогает криобанк

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжает применять криотехнологии для восстановления генетического разнообразия осетровых на Волго-Каспии.

В Волжско-Каспийском бассейне искусственное воспроизводство и товарное выращивание осетровых сейчас ведется за счет эксплуатации маточных стад на рыбоводных предприятиях. Их генетический ресурс постепенно истощается. Потомство, полученное в результате близкородственного скрещивания, менее жизнеспособно и продуктивно, обращают внимание специалисты.

Ученые отмечают: использование генетически гетерогенных образцов спермы из коллекции криобанка, заготовленных в период благополучного состояния естественной популяции, позволит сохранить генофонд редких и исчезающих видов. Особое значение в сохранении генетического разнообразия осетровых имеют белуга и севрюга, естественные популяции которой находятся в критическом состоянии — на грани исчезновения.

В рамках прикладных работ в 2023 г. сотрудники филиала ВНИРО по пресноводному рыбному хозяйству (ВНИИПРХ) и Волжско-Каспийского филиала (КаспНИРХ) продолжили совместную работу по применению криоконсервированной спермы для оплодотворения икры белуги и севрюги из ремонтно-маточного стада научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС».

Криоконсервированную сперму белуги из маточного стада Конаковского завода по осетроводству ВНИИПРХ заложили в низкотемпературную генетическую коллекцию в 2009 и 2020 гг. Сперма севрюги была отобрана на Сергиевском осетровом рыбоводном заводе и «БИОСе» и заложена в криобанк ВНИИПРХ в 2005 г. и в 2017 г.

Сперва образцы криоконсервированной спермы отправили в лабораторию молекулярной генетики и физиологии КаспНИРХ. На основании результатов молекулярно-генетического анализа образцов спермы и самок белуги и севрюги были рассчитаны коэффициенты генетического родства и подобраны оптимальные схемы, исключающие близкородственное скрещивание.

В двух образцах спермы белуги из криобанка наблюдался аллель, утраченный у каспийской белуги в современных условиях. Один из образцов криоконсервированной спермы, содержащий редкий аллель и использованный в научно-экспериментальной работе в 2023 г., был отобран от самца из маточного стада «БИОСа», доместицированного в 2008 г., доставлен в 2020 г. во ВНИИПРХ и успешно криоконсервирован.

В работе использовали икру, полученную от двух самок белуги искусственной генерации 1994 г. и 1995 г. А также от трех самок севрюги: двух — искусственной генерации 1996 г. и от одной, доместицированной в 2004 г., из маточного стада «БИОСа», рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Период инкубации икры белуги составил 9 суток, севрюги — 6 суток. Все это время велся постоянный контроль за гидрохимическими параметрами воды в аппаратах и за ходом эмбрионального развития.

После полного вылупления предличинки белуги и севрюги были пересчитаны, взвешены и переведены в пластиковые бассейны системы УЗВ. В течение периода выращивания молоди ученые будут проверять основные показатели: выживаемость, размерно-массовые параметры, темпы роста и другие, а таккже проводить молекулярно-генетические исследования.

В дальнейшем рыбопосадочный материал будет переведен в ремонтное стадо «БИОСа». «Пополнение маточного стада производителями белуги и севрюги, обладающими генетическим разнообразием, позволит получать более жизнестойкое потомство с целью выпуска его в естественную среду обитания или для товарного выращивания», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, низкотемпературную коллекцию криобанка ВНИИПРХ пополнили спермой осетровых рыб «БИОСа» с заранее известными генетическими характеристиками. Это позволит в будущем быстро осуществлять подбор оптимального генетического материала для исключения инбредных вариантов скрещивания.

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