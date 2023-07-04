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Научный совет Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) рекомендовал общие допустимые уловы черного палтуса, трески, морских окуней и ряда других объектов на 2024 г.

Ученые НАФО рекомендовали квоты на будущий год

Научный совет Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) рекомендовал общие допустимые уловы черного палтуса, трески, морских окуней и ряда других объектов на 2024 г.

Сессия научного совета прошла в смешанном формате со 2 по 15 июня в Галифаксе (Канада). В состав российской делегации вошли представители Росрыболовства, центрального института и Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На пленарных заседаниях участники обсудили итоги работы и утвердили рекомендации четырех постоянных комитетов научного совета.

Российские специалисты уделили наибольшее внимание оценкам запасов и разработке рекомендаций по величине общих допустимых уловов для объектов, представляющих значительный интерес для отечественного промысла. Это черный палтус микрорайонов 3LMNO, морской окунь микрорайонов 3М, 3LN и 3О и треска микрорайона 3М, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Отмена ряда ежегодных съемок и промысловых рейсов из-за пандемии коронавируса привела к существенным пробелам в данных, используемых научным советом для оценки состояния ряда запасов. Это обстоятельство может служить основой для пересмотра способов оценки или внеочередной переоценки какого-либо из промысловых видов, обратили внимание во ВНИРО. Отмечено, что для некоторых запасов уже даются рекомендации на основе среднего вылова за период предыдущих лет. Поэтому в зависимости от характера доступных данных и использующихся при переоценке методик, возможны изменения рекомендованной величины ОДУ.

По итогам работы научного совета были рекомендованы следующие объемы общих допустимых уловов в районе регулирования НАФО на 2024 г.:

черный палтус микрорайонов 2+3KLMNO — 15153 тонны;

треска микрорайона 3M — 11700 тонн;

треска микрорайонов 3NO — мораторий;

морские окуни микрорайона 3M — 17503 тонны;

морские окуни микрорайонов 3LN — 18100 тонн;

камбала-ерш микрорайонов 3LNO — мораторий;

камбала-ерш микрорайона 3M — мораторий;

скат колючий микрорайонов 3LNO — 3710 тонн;

желтохвостая камбала микрорайонов 3LNO — 15560 тонн;

длинная камбала микрорайонов 3NO — 1367 тонн;

мойва микрорайонов 3NO — мораторий;

черный палтус микрорайонов 1ABCD — 29640 тонн;

белый налим микрорайонов 3NO — 400 тонн.

Оценку состояния запасов северной креветки в микрорайонах 3Mи 3LNO предполагается выполнить на заседании специализированной рабочей группы (NIPAG) в сентябре перед ежегодной сессией НАФО, кальмара северного короткоперого подрайонов 3+4 — тоже в сентябре, креветки Западной и Восточной Гренландии — на втором заседании NIPAG в четвертом квартале.

Окончательные объемы ОДУ установят в ходе ежегодной сессии комиссии НАФО в сентябре 2023 г.

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