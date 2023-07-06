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Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей ДЕНИСОВ. Фото пресс-службы СФ

Совфед поддержал упрощение электронной торговли с АТР

Россия присоединится к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Рамочное соглашение было принято в ходе 72-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 2016 г. Документ вступил в силу 20 февраля 2021 г. Его ключевым положением стало трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме при торговле, включая экспорт, импорт, транзит и связанные услуги.

«Рамочное соглашение содержит ряд общих принципов, имплементация которых в национальное законодательство позволит создать общие уровни доверия и повысит оперативную совместимость», — отметил на заседании Совфеда первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов.

По его словам, присоединение к рамочному соглашению будет способствовать интеграции нашей страны в международную систему безбумажной торговли, ускорению и упрощению экспортно-импортных операций с дружественными государствами АТР.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СФ, сейчас сторонами рамочного соглашения являются 11 государств: Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркменистан и Тувалу. Отмечено, что соглашение открыто для присоединения других государств — членов ЭСКАТО.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что внедрение решений соглашения поможет сократить торговые издержки почти на четверть. Также предполагается, что участие в соглашении поможет повысить эффективность борьбы с незаконными финансовыми потоками и расширить электронный обмен сведениями о выданных разрешительных документах, в том числе в рамках СИТЕС.

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