Штаб лососевой путины приступил к работе

В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины: вылов по Дальнему Востоку превышает показатель за аналогичный период предыдущего нечетного года, а летние съемки подтверждают прогнозы науки.

Вылов тихоокеанских лососей превысил 11 тыс. тонн — на 42% больше результата за тот же период 2021 г. (традиционно показатели сравниваются по четным и нечетным годам в связи с особенностями жизненного цикла горбуши — основного промыслового объекта), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«К настоящему времени промысел начался во всех дальневосточных регионах, и начался неплохо, с превышением показателей аналогичного нечетного года», — отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. При этом наиболее активная фаза путины еще впереди.

Заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк доложил о промежуточных результатах траловых учетных съемок горбуши на путях миграции в северо-западной части Тихого океана и Охотском море летом 2023 г. По уже полученным данным, прогноз науки обещает оправдаться. Точные оценки по итогам съемок будут представлены на следующем штабе путины.

Руководители территориальных управлений Росрыболовства доложили об исполнении планов совместных мероприятий с правоохранительными и контролирующими органами по охране водных биоресурсов. Была представлена информация о вовлечении общественных инспекторов в работу рыбоохраны и прикомандированных сотрудников из других теруправлений Росрыболовства. Рыбоводные заводы Главрыбвода отчитались о готовности к началу отлова производителей и закладки икры для воспроизводства.

Участники штаба обсудили обеспечение стабильного функционирования транспортно-логистического комплексов, в первую очередь Приморского края, и других дальневосточных регионов, наличие свободных холодильных мощностей. Рассматривалась, по информации ведомства, координация всех сил для организации поставок уловов в центральные регионы страны Северным морским путем.

Заместитель руководителя Росрыболовства поручил Приморскому теруправлению отслеживать загрузку холодильников и тарифы на перевозку железнодорожным и автомобильным транспортом, а также совместно с администрацией края провести работу с перевозчиками и операторами подвижного состава для формирования адекватного ценового предложения. Кроме того, ВНИРО поручено оперативно проводить корректировки по объему возможного вылова, чтобы промысел шел бесперебойно и эффективно.

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