Сенаторы одобрили запрет на отлов дельфинов

Совет Федерации поддержал поправки в закон «О рыболовстве…», запрещающие добычу морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 г., принят в третьем чтении — в июне текущего года. Поправки стали предметом широкого общественного обсуждения.

Согласно подготовленным изменениям, организации культуры смогут использовать добытые водные биоресурсы при осуществлении культурно-просветительской деятельности, но не для зрелищно-развлекательных мероприятий, сообщает корреспондент Fishnews. При этом вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях запрещается.

Такие меры перекрывают возможности пополнения дельфинариев и морских цирков животными, отловленными в дикой природе, но не запрещают пополнение рожденными в неволе особями.

На заседании Совфеда документ представила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Она обратила внимание: исключением станет добыча мормлеков в учебных и культурно-просветительских целях, осуществляемая на основании решения о предоставлении ВБР в пользование. Такое решение будет приниматься в соответствии с вердиктом комиссии, создаваемой правительством.

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