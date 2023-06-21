Морским млекопитающим усилили защиту

Коллегия ЕЭК запретила вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза китов, дельфинов и морских свиней. Госдума России также приняла закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

Закрывают границу

Коллегия Евразийской экономической комиссия установила ранее обсуждавшийся запрет на вывоз из ЕАЭС китов, дельфинов и морских свиней. Соответствующие изменения внесены в решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования», сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии.

Сейчас вывоз китообразных осуществляется на основании разрешения (сертификата), выдаваемого уполномоченным органом государства — члена союза, отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Однако действующий порядок не позволяет в полной мере обеспечить контроль за сохранением животных — этим и объясняется новое решение коллегии ЕЭК.

И запрещают вылов для представлений

Тем временем Госдума РФ приняла закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Соответствующие изменения вносятся в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение депутатов в декабре 2021 г. и через год, после широкого общественного обсуждения, принят в первом чтении.

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