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Промысел краба на Дальнем Востоке

Глава ВАРПЭ проанализировал риски «крабовой лихорадки»

Крабовый сектор сейчас выглядит весьма привлекательным, однако такая ситуация — лишь совпадение нескольких рыночных трендов, обращает внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев. При этом она в любой момент может измениться, отметил руководитель ассоциации.

На чем основывается нынешняя привлекательность крабового сектора в глазах государства и банков и почему такая ситуация крайне нестабильна, руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказал в авторской колонке для РБК. Часть тезисов ВАРПЭ опубликовала в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

Текущую ситуацию в секторе можно назвать «крабовой лихорадкой», считает президент объединения: несколько крупных игроков с мощным административным ресурсом нацелены на создание крабовой империи мирового уровня, российские банки заинтересованы в том, чтобы «пристроить» пухнущую ликвидность, государство видит денежные потоки крабодобытчиков за минувшие несколько лет и тоже хочет отрезать от этих потоков весомый кусок (ожидание властей от крабовых аукционов, запланированных на этот год, соизмеримы с ожиданиями от сбора налога на сверхприбыль, обратил внимание президент ВАРПЭ).

Однако нынешняя ситуация — это лишь совпадение нескольких рыночных трендов, обращает внимание эксперт.

Так, Россия внезапно стала игроком номер один на крабовом рынке, заполучив 40% мирового экспорта краба в денежном выражении. Но причина кроется в снижении объема мировых поставок всех видов крабов в 2017–2022 гг., указал глава ассоциации. Например, в 2017 г. они составляли 926 тыс. тонн, а спустя пять лет — уже 778 тыс. тонн. Пока весь мир сокращал поставки, Россия наращивала.

При этом росли российские поставки наиболее дорогостоящих категорий. Если во всем мире их поставки сократились на 13% с 2017 г., то в России выросли на 37% — с 73 тыс. до 100 тыс. тонн. Доля России в общемировом вылове премиальных видов крабов увеличилась с 30% почти до 50% всего за пять лет.

Российские краболовы целенаправленно создавали новый рынок, продвигая стандарты потребления живых крабов — самого премиального сегмента. И если в Японии и Корее подобные стандарты были привычны, то для Китая это стало открытием. В результате импорт краба в Китай увеличился с 2000 г. в пять раз и достиг 90 тыс. тонн; 75% этого объема — живой краб.

На этом фоне российские рыбопромышленники заработали за пять лет почти 8 млрд долларов. Поэтому инвестиции в крабовые квоты воспринимаются банками как высокодоходные и очень надежные, правительство же расценивает их как своеобразный налог на сверхприбыль, заявил Герман Зверев.

Однако этот сектор подвержен серьезным рискам: природным, внешнеэкономическим и риску финансовой неустойчивости заемщиков. Из-за снижения запасов США ввели запрет на добычу в 2024 г. камчатского краба в Бристольском заливе и краба-стригуна опилио в Беринговом море.

С внешнеэкономическими ограничениями столкнулась сама Россия: еще недавно российский краб составлял не менее 20% импортных поставок на рынок США. Но в прошлом году Соединенные Штаты ввели запрет на импорт из России. «Финансовая гидропоника» российского крабового бизнеса сейчас основывается на перспективах китайского рынка. Но в первую четверть XXI в он трижды резко сжимался: в 2012–2015 гг. крабовый импорт в КНР сократился на 14%, в 2018–2020 гг. — на 18%, в 2020 г. — на 8%.

Что касается риска финансовой неустойчивости заемщиков, в 2022 г. совокупная кредиторская задолженность рыбной отрасли достигла 509 млрд долларов — долги выросли почти в четыре раза всего за пять лет. И наполовину виной этому крабовые аукционы 2019 г., указал президент ВАРПЭ. Правила же грядущих крабовых аукционов, по его оценкам, потребуют от отрасли еще кредитов примерно на 250 млрд долларов. Заемщиками при этом останутся теми же, что дополнительно усилит кредитную нагрузку, отметил Герман Зверев.

По его мнению, банки и государство делают ставку на крайне нестабильные тренды, которые в любой момент могут измениться. Например, может пойти в рост вылов краба в Канаде, или может пойти на спад популярность российского краба, или Китай найдет себе более привлекательного поставщика. Подобные события за последнюю четверть века случались неоднократно.

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