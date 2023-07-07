Новые горизонты российского промысла: «Восток-1» развивает добычу глубоководных рыб и крабов

Рыболовецкий колхоз «Восток-1» занимается добычей макруруса, угольной рыбы, черного палтуса, крабов-стригунов красного и ангулятуса. В компании, которая еще в 90-е начала вкладываться в глубоководные промыслы, уверены: за этим направлением — большое будущее.

3 июля Рыболовецкий колхоз «Восток-1» отметил очередной день рождения: приморскому предприятию исполнилось 32 года. Несмотря на все изменения регулирования и рыночной ситуации, рыбаки продолжает развивать добычу глубоководных объектов.

Расширять горизонты промысла еще в 90-е решили основатели компании. «Первым объектом освоения был черный палтус в Охотском море. В те времена он считался глубоководной рыбой, обитающей на глубинах до 800 метров. Тогда рыбацкое сообщество крайне скептично отнеслось к этим начинаниям предприятия.

Но мы добились успеха и несколько лет были единственными, кто систематически вел промысел черного палтуса, пока остальные предприятия также не стали осуществлять его добычу, переняв тактику и наработки РК «Восток-1», — вспоминал в интервью Fishnews почетный работник рыбного хозяйства Валерий Шегнагаев.

Постепенно компания расширяла список осваиваемых объектов: рыбаки тесно сотрудничали с отраслевой наукой. Были найдены технические и технологические решения для работы на больших глубинах, модернизирован флот.

Глубоководные промыслы — это возможность существенно расширить сырьевую базу российского рыболовства, поставлять больше рыбы на российский берег и занимать достойные позиции на международном рынке, считают в компании. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья убеждены, что для развития этого направления необходима специальная государственная программа.

В этом году флот РК «Восток-1» добыл более 470 тонн угольной рыбы — этот объект осваивается на глубинах около тысячи метров. В следующем году предприятие планирует взять более 600 тонн.

Компания продолжает заниматься и освоением глубоководных крабов — красного и ангулятуса. В активе — возможность добычи более 3 тыс. тонн этих объектов.

«Принятое Росрыболовством и правительством решение об исключении глубоководных крабов из второго этапа аукционных квот — абсолютно правильное, продиктованное реальной экономикой этого сложного и дорогого вида промысла. Теперь наше предприятие и единицы других российских компаний, занимающихся добычей глубоководных крабов, смогут продолжить освоение этого ресурса и расширять географию промысла на благо страны», — подчеркнул генеральный директор Александр Сайфулин.

Ловят приморские рыбаки и макруруса. Эту рыбу в РК «Восток-1» называют настоящим сокровищем морских глубин, притом что по цене она вполне доступна. Компания занимается продвижением продукции из макруруса на внутреннем рынке, считая, что богатый аминокислотами и легко усваиваемый продукт должен пополнить рацион соотечественников.

Предприятие сохраняет интерес к новым направлениям и возможностям, подчеркнул Александр Сайфулин, поздравляя коллектив компании и коллег по отрасли с Днем рыбака: «День рыбака — для всех нас самый главный праздник в году. Тысячи судов сейчас в море на путинах, несут трудовую вахту. Они кормят страну, поставляя на прилавки вкусную и полезную рыбу. Труд рыбака всегда в почете, и по праву им нужно гордиться.

32 года — это уже история, благодаря четкому руководству, большому опыту и совместным уверенным действиям наш рыболовецкий колхоз «Восток-1» преодолевает все трудности и продолжает развивать глубоководный промысел.

И разрешите поздравить Валерия Харитоновича Шегнагаева с успешным завершением карьеры председателя совета директоров колхоза «Восток-1» и уходом на пенсию по возрасту.

Мы заверяем, что не подведем и продолжим развивать предприятие и глубоководный промысел на высоком уровне.

От имени руководства компании, я поздравляю всех российских рыбаков, желаю им хороших уловов, процветания семьям и благополучия».

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