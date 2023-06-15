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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Глубоководный промысел - это наши возможности

Российские рыбаки уже не первый год развивают работу на больших глубинах, и это направление заслуживает планомерной господдержки — наряду, например, с развитием тресковой индустрии или добычи и переработки лосося, считает президент Ассоциации рыбохозяйственный предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В апреле на конференции во Владивостоке специалисты обсуждали перспективы промысла и переработки минтая и других тресковых видов рыб. Определилось государство и с ориентирами для предприятий, занимающихся красной рыбой. Есть планы по использованию арктических биоресурсов.

Своя программа поддержки должна быть и для глубоководного промысла, убежден президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Это наши возможности, наши резервы. Сохранить и развить опыт, которого добились российские рыбаки — государственная задача», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Отраслевая наука давно говорит, что освоение биоресурсов больших глубин — перспективное направление. «Здесь можно обратиться к мнению уважаемого профессора, советника президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Льва Бочарова. Среди проектов, которые нужно развивать отраслевой науке, он как раз выделяет и глубоководные промыслы. По мнению ученого, в ближайшие 10 — максимум 20 лет крупнейшие рыболовные державы сосредоточатся на изучении запасов и организации промысла глубоководных биоресурсов», — отметил Георгий Мартынов.

Для добычи на больших глубинах нужно более мощное и энергоемкое промысловое оборудование, более износоустойчивое промысловое вооружении. Дальневосточные рыбаки за годы работы нашли подходящие технические и технологические решения и завоевали устойчивую позицию на международном рынке.

«На Дальнем Востоке широко известен опыт в глубоководном промысле РК «Восток-1». Компания занимается этим уже 20 лет, вкладывая силы и средства в модернизацию флота, подготовку кадров, научные исследования и продвижение на рынках новой продукции. Понятно, что за такие проекты берутся предприятия, которые не боятся искать новые ниши», — подчеркнул руководитель АРПП.

Госорганы не стали выставлять на второй этап аукционов с инвестиционными обязательствами квоты вылова глубоководных крабов, и это дает надежду, что у действующих предприятий будет ресурс для дальнейшей работы. «Также очень важно, что Росрыболовство занимается проблемой актуализации требований к содержанию мышьяка. Недавно эта тема обсуждалась с главой ведомства Ильей Шестаковым в Мурманской области — для коллег с Северного бассейна эта проблема тоже очень актуальна. Ее решение позволит обеспечить поступление продукции на внутренний рынок, в том числе глубоководных крабов», — обратил внимание Георгий Мартынов.

Скоро День рыбака — вся страна будет поздравлять тех, кто трудится в отрасли. За развитием глубоководного промысла как раз и стоят команды профессионалов, люди, которые искренне увлечены своим делом и уже вложили в него много времени и сил. Если государство поддержит новаторские программы, это как раз и будет означать, что оно по достоинству оценивает вклад в отрасль этих специалистов, уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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