Новости
Краб-стригун ангулятус. Фото пресс-службы ТИНРО

Глубоководных крабов вывели из-под второй волны

Крабы-стригуны ангулятус и красный не вошли в список объектов для второго этапа аукционов с инвестиционными обязательствами. Во время первой волны торгов, для того чтобы продать доли квот на вылов этих видов, потребовалось несколько попыток.

В список видов краба для второй волны аукционов, утвержденный новым распоряжением правительства, власти не стали включать крабов-стригунов ангулятуса и красного, сообщает корреспондент Fishnews.

На первом этапе торги по продаже долей квот добычи в инвестиционных целях глубоководных крабов несколько раз признавались несостоявшимися — в связи с отсутствием желающих участвовать в аукционе. Процедуры стартовали в 2019 г., но продать все наборы долей квот удалось только в 2021 г. С каждой новой попыткой провести торги начальная цена, по правилам, снижалась. Вопросы вызывало и строительство судов под выигранные доли квот.

Добытчики, традиционно работавшие на промысле глубоководных крабов, призывали вывести эти объекты из системы аукционов. Они указывали на специфичность добычи этих видов и значительно меньшую, чем у шельфовых крабов, рентабельность. Активно исключения добивалась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). С тем, что не нужно выставлять глубоководных крабов на аукционы, позднее согласилось и Росрыболовство.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

Павел САДОВНИКОВ

Мы знаем цену судосуткам

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

Сергей МАЗОХИН

Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Сергей ПУХОВ

Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита Король

Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Все интервью

Личное мнение

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

Аркадий УТКИН

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Все материалы

Крупным планом

Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

События

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.