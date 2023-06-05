Глубоководных крабов вывели из-под второй волны

Крабы-стригуны ангулятус и красный не вошли в список объектов для второго этапа аукционов с инвестиционными обязательствами. Во время первой волны торгов, для того чтобы продать доли квот на вылов этих видов, потребовалось несколько попыток.

В список видов краба для второй волны аукционов, утвержденный новым распоряжением правительства, власти не стали включать крабов-стригунов ангулятуса и красного, сообщает корреспондент Fishnews.

На первом этапе торги по продаже долей квот добычи в инвестиционных целях глубоководных крабов несколько раз признавались несостоявшимися — в связи с отсутствием желающих участвовать в аукционе. Процедуры стартовали в 2019 г., но продать все наборы долей квот удалось только в 2021 г. С каждой новой попыткой провести торги начальная цена, по правилам, снижалась. Вопросы вызывало и строительство судов под выигранные доли квот.

Добытчики, традиционно работавшие на промысле глубоководных крабов, призывали вывести эти объекты из системы аукционов. Они указывали на специфичность добычи этих видов и значительно меньшую, чем у шельфовых крабов, рентабельность. Активно исключения добивалась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). С тем, что не нужно выставлять глубоководных крабов на аукционы, позднее согласилось и Росрыболовство.

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