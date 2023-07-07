Доли квот по «международке» выставили на торги

Росрыболовство выставило на торги доли квот для промысла в районах регулирования НЕАФК и НАФО и исключительной экономической зоне Японии. Аукцион планируется провести в августе.

Извещение о проведении новых квотных торгов опубликовано на сайте Федерального агентства по рыболовству. Также размещена аукционная документация, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам торгов предполагается закрепить 40 долей квот для российского промысла в районах действия международных договоров. Это доля квоты вылова скатов в подрайоне 3 LNO района регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, 29 долей квот добычи кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 района регулирования НАФО, 7 долей белого налима в подрайонах 3NО района регулирования НАФО. Также на аукцион выставлены 2 доли квоты вылова лемонемы в ИЭЗ Японии.

Прием заявок на участие отрыт до 2 августа. Сами торги планируется провести 7 августа в Москве.

Ранее покупателям уже предлагались доли квот белого налима, кальмара-иллекса, морского окуня и лемонемы. Однако заявок на участие не поступило, и торги были признаны несостоявшимися.

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