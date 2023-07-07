Мадрид надеется на возобновление «рыбного» соглашения с Марокко

Срок действие соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 17 июня, и сейчас мало кто сомневается, что оно не будет автоматически пролонгировано, сообщают испанские СМИ. Профильный министр Испании Луис Планас ищет пути разблокировки договора в дальнейшем.

Это соглашение предусматривает возможность промысла в марокканских водах для 120 европейских судов. Если соглашение не продлят, всему флоту придется покинуть зону промысла, в том числе 93 судам Испании, сообщает корреспондент Fishnews.

Отказ Брюсселя продлевать соглашение связан с решением Европейского суда, вынесенном в пользу движения Фронт Полисарио, которое настаивает на независимости Западной Сахары. В суде посчитали: соглашение, затрагивающее вопросы промысла в том числе у побережья Западной Сахары, не учитывает интересов местных жителей.

Так как до истечения срока действия соглашения остается немногим больше недели, мало кто сомневается, что оно не будет автоматически продлено. Однако Мадрид продолжает прилагать усилия, чтобы разблокировать процесс подписания документа в будущем, пишет испанское издание Atalayar.

Так, на полях Конференции ФАО, прошедшей 1-3 июля, испанский министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас встретился с марокканским коллегой Мохамедом Садики, чтобы обсудить возможное возобновление соглашения о рыболовстве между этим африканским королевством и ЕС. Марокканцы также провели ряд круглых столов с целью продемонстрировать свое видение проблемы продовольственной безопасности и управления водными ресурсами.

Отметим, что Мадрид поддерживает предложение Марокко о предоставлении Западной Сахаре автономии в рамках королевства в качестве решения конфликта, длящегося уже более 40 лет.

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