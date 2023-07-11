Торговля с АТР должна стать удобнее

Подписан закон о присоединении России к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рамочное соглашение было принято в ходе 72-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 2016 г. Документ вступил в силу 20 февраля 2021 г. Присоединение России к нему утверждено федеральным законом от 10 июля 2023 г. № 288, сообщает корреспондент Fishnews.

В государственно-правовом управлении президента отметили: положения рамочного соглашения направлены на развитие трансграничной безбумажной торговли через создание условий для взаимного признания электронных документов и данных о торговле и обмена ими. А также на повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем «единого окна» для повышения эффективности и транспарентности международных торговых сделок.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что внедрение решений соглашения поможет сократить торговые издержки почти на четверть. Также предполагается, что участие в соглашении поможет повысить эффективность борьбы с незаконными финансовыми потоками и расширить электронный обмен сведениями о выданных разрешительных документах, в том числе в рамках СИТЕС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews