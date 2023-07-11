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Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Ирина Бажанова: Архангельск всегда был связан с рыбой

Естественные колебания запасов не позволяют рассчитывать на экстенсивное развитие рыбной отрасли Архангельской области за счет роста вылова. И рыбопромышленные предприятия ищут возможности для развития в смежных направлениях, отмечает министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

«Рыбный промысел — традиционный вид деятельности для Архангельской области. На сегодняшний день в отрасли задействовано более 150 организаций, в которых трудится более 1,4 тыс. человек, — рассказала Ирина Бажанова в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Может показаться, что цифры не очень большие, но наш северный регион исторически всегда был связан с рыбой. Как столетия назад здесь ловили и треску, и сельдь, так добывают их и поныне».

Океаническим рыболовством в регионе занимается 21 предприятие, крупнейшее и старейшее из них — «Архангельский траловый флот». Прошлый год рыбаки завершили с показателями вылова более 95 тыс. тонн — в основном это треска, пикша, краб, палтус, морской окунь. Во внутренних водах область ловит гораздо меньше — 1,1 тыс. тонн, из которых большая часть приходится на водоросли, привела цифры глава ведомства.

Добыча лососевых — в соответствии с рекомендациями науки — год от года сильно разнится. С семгой ситуация стабильнее, с горбушей перепады гораздо сильнее, обратила внимание министр.

«Конечно, мы понимаем, что экстенсивного развития — за счет увеличения объемов вылова — на Северном бассейне не предвидится. Более того, в силу естественных колебаний численности запасов трески и пикши, а это основа промысла, возможно даже снижение общих допустимых уловов, как это происходит сейчас. Так заложено природой, и мы от этого никуда не денемся. Поэтому у рыбодобывающих предприятий есть интерес занять и другие ниши», — подчеркнула собеседница Fishnews.

По ее словам, каждая компания идет здесь своим путем. Часть предприятий вложила большие средства в строительство и модернизацию флота, причем речь не только об использовании механизма инвестквот. Один из рыболовецких колхозов решил строить судно в Китае. Кто-то планирует осваивать новые объекты или районы промысла, присматриваясь, например, к водам Африки.

Кто-то, как АТФ, инвестирует в развитие портовой инфраструктуры, понимая, что Северный морской путь будет осваиваться и понадобятся мощности для хранения, контейнерные площадки. Появляются логистические маршруты в центральные регионы страны и дальше на восток.

«Сейчас мы начинаем отгружать краба в Китай: одна партия уже ушла вагонами, — отметила Ирина Бажанова. — Попутно расширяется спектр услуг по ремонту и обслуживанию судов».

Многим компаниям интересна переработка. «У нас есть рыбопереработчики, которые ориентированы только на локальный внутренний рынок. Допустим, завод занимается пресервами и принципиально не добавляет в них лишних консервантов, из-за чего срок хранения не превышает семи суток. Соответственно, рынка сбыта за пределами Архангельской области для такой продукции они не видят — все реализуется внутри региона. А другие предприятия, напротив, выпускают продукцию, которая сразу идет в Москву и Санкт-Петербург», — обрисовала ситуацию глава ведомства.

Похожим образом обстоят дела в розничной торговле. Например, АТФ выбрал вариант с открытием собственных фирменных магазинов: у него их уже больше десятка по Архангельску и области. А есть фирменные магазины «Альбатрос», куда поставляют продукцию рыбодобытчики и переработчики не только из Архангельской области, но и из других регионов, и ассортимент там шире.

«Более того, наши региональные торговые сети, имея возможность закупать сырье, тоже открывают свои цеха по переработке рыбы, и их продукция пользуется большой популярностью», — добавила Ирина Бажанова.

Альтернативой рыболовству, по ее мнению, в определенной степени может стать аквакультура, если развивать ее на научной основе. Хорошие перспективы просматриваются и у любительского рыболовства, особенно с прицелом на туристов, отметила собеседница Fishnews.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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