АТФ развивает экосистему судоремонта

Опыт Архангельского тралового флота по организации комплексного обслуживания и ремонта рыбопромысловых судов говорит об эффективности сотрудничества предприятий региона в этой сфере, считает первый заместитель гендиректора компании Игорь Столоногов.

На круглом столе по развитию инфраструктуры для рыбной промышленности, организованном в рамках международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, первый заместитель гендиректора Архангельского тралового флота (АТФ) Игорь Столоногов поделился положительным опытом сотрудничества предприятий региона в сфере судоремонта, которое позволило уйти от жесткой конкуренции и расширить комплекс услуг, предоставляемых судовладельцам.

Ядром своеобразного кластера стали структурные подразделения АТФ — Маймаксанский грузовой участок (Архангельский рыбный порт), База технического обслуживания (БТО), «Техцентр», который занимается судовой радиоэлектроникой и радионавигацией, и учебно-тренажерный комплекс «Белокаменка».

«При поддержке наших партнеров мы сформировали экосистему, которая позволяет на нашей территории предоставлять весь комплекс услуг по ремонту и обслуживанию судов, в том числе рыбной промышленности. Под комплексным обслуживанием мы понимаем не только объем и полноту предлагаемых услуг, но и их параллельное предоставление», — рассказал представитель АТФ.

Он отметил, что расположение ключевых подразделений — порта и БТО — на территории в устье реки Соломбалка позволяет задействовать все логистические цепочки, включая доставку грузов рекой, автотранспорт, железнодорожный узел и близлежащий аэропорт. Благодаря этому можно, например, быстро перемещать в порт сменные экипажи судов.

Инфраструктура грузового участка, которая включает собственные холодильные мощности и контейнерный терминал, дает возможность оказывать весь спектр портовых услуг по хранению, приемке, обработке грузов и их дальнейшей отправке, в том числе в Европу или Китай. У Базы технического обслуживания есть собственное доковое производство, корпусный цех с заготовительными участками, ремонтные службы, цех по механической обработке. Еще одно структурное подразделение АТФ «Техцентр» располагает штатом инженеров, имеющих разрешения на работу с оборудованием для радионавигации и связи, которое устанавливается на современных судах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на территории рыбного порта работают и компании — партнеры АТФ, предоставляющие дополнительные услуги. Например, по ремонту и сертификации аварийно-спасательного оборудования. Компактное размещение всех участников экосистемы позволяет совмещать несколько процедур и параллельно с грузовыми операциями привлекать специалистов, к примеру, для осуществления дефектации, подготовки к ремонту, в том числе более раннего заказа запасных частей, или даже начала ремонтных работ. Это сокращает общее время нахождения судна в порту, а значит оно быстрее может вернуться на промысел.

По словам Игоря Столоногова, во время ремонта по желанию судовладельца можно организовать подготовку персонала судна практически без отрыва от производства, что опять-таки дает экономию времени. Учебно-тренажерный комплекс находится непосредственно на территории БТО, и экипаж судна может пройти необходимое обучение и тренинги, получив соответствующие сертификаты.

Принцип «одного окна» подразумевает работу всех участников процесса по единым правилам, стандартизацию учета и документооборота, что упрощает любые процедуры и переговоры, как и урегулирование спорных ситуаций. «По отношению к другим подрядчикам и участникам нашей экосистемы АТФ выступает генподрядчиком и, соответственно, берет на себя все проблемы взаимоотношений, в том числе и финансового урегулирования, между судовладельцем и другими судоремонтными предприятиями», — отметил заместитель гендиректора компании.

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