Криль пойдет в Россию беспошлинно

Коллегия Евразийской экономической комиссии на год обнулила ввозную таможенную пошлину на мясо криля (код 1605 40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) для рыбоперерабатывающей промышленности.

«Мера направлена на повышение конкурентоспособности готовой продукции, выпускаемой с использованием моллюсков на территории Евразийского экономического союза, увеличение загрузки производственных мощностей по глубокой переработке сырья, насыщение внутреннего рынка качественным продовольствием и недопущение роста потребительских цен, а также наращивание экспорта», — рассказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он уточнил, что из этого морепродукта изготавливают консервы и спреды. На территории ЕАЭС производство мяса криля отсутствует, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Комиссия совместно со странами ЕАЭС продолжит работу по рассмотрению предложений об изменении ставок импортных пошлин на ряд других видов рыбных продуктов», — добавил Ваагн Казарян.

Напомним, в России активно строят планы по возрождению крилевого промысла. Регулярно собирается информация по запасам этих рачков, также ученые занимаются исследованиями по их технологической переработке. Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО создали базу данных по биологии и промыслу антарктического криля.

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