Минэк рассказал о подготовке к безбумажной торговле

Россия завершила внутренние процедуры по присоединению к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АТР. В Министерстве экономического развития перечислили плюсы этого присоединения и дальнейшие шаги.

Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон о присоединении РФ к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«После присоединения мы ускорим экспортно-импортные и транзитные операции с дружественными странами из Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметил заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев. — Мы сможем участвовать в разработке правил игры по электронной торговле, а в перспективе снизим издержки для бизнеса при экспорте нашей продукции на приоритетные для страны рынки».

Рамочное соглашение вступило в силу в феврале 2021 г. и на данный момент действует для 11 стран, в том числе для Китая, Ирана, Азербайджана и Таджикистана. Кроме того, в процессе присоединения Казахстан, Киргизия и Армения, обратили внимание в Минэкономразвития.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, Россия станет полноправной стороной рамочного соглашения по истечении 90 дней с момента сдачи ратификационной грамоты на хранение генеральному секретарю ООН.

«После присоединения министерство совместно со всеми заинтересованными ведомствами и организациями проведет оценку готовности России к безбумажной торговле и сформулирует план ее развития на национальном уровне. Кроме того, российские эксперты станут полноправными участниками дальнейшего переговорного процесса в рамках соглашения», — рассказали в Минэке.

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