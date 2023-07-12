Совет ЕЭК обновил требования по остаткам лекарств в продуктах

Опубликованы изменения в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» — в части максимально допустимых уровней остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств в продукции животного происхождения. В том числе — аквакультурной.

Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии опубликовано на правовом портале ЕАЭС. Это результат почти четырехлетней работы комиссии и всех уполномоченных органов стран-участниц, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Изменения устанавливают максимально допустимые уровни остаточных количеств для 75 ветеринарных лекарственных средств в непереработанной и переработанной пищевой продукции животного происхождения. Это новое концептуальное направление, не имеющее аналогов в международной практике, подчеркнули в пресс-службе.

Также установлены требования к контролю остатков ветеринарных лекарственных средств, не поименованных в техрегламенте и (или) не зарегистрированных на территориях государств ЕАЭС. Это особенно важно для контроля импортной продукции, отметили в комиссии.

«Реализация принятых изменений позволит повысить безопасность пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории союза, будет способствовать урегулированию проблемы различной интерпретации результатов определения остатков содержания ветеринарных лекарственных средств органами контроля и связанных с этим запретов взаимных поставок», — подчеркнули в ЕЭК.

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