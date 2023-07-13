Пользователи рыболовных участков могут оценить перспективы

В базе Госдумы опубликован текст принятого федерального закона, предусматривающего новые принципы распределения рыболовных участков. В том числе тех, на которых ведется добыча лососей.

Госдума 11 июля приняла сразу в двух чтениях изменения федерального закона о рыболовстве. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Системе обеспечения законодательной деятельности опубликовали текст закона, направляемого в Совет Федерации. Напомним, что на этой стадии правок в документы уже не вносится.

Новый закон, который теперь предстоит рассмотреть сенаторам, предполагает переход на электронные аукционы при продаже долей квот вылова. Аукционы распространены и на распределение рыболовных участков: исключение сделано для традиционного рыболовства и перезакрепления РЛУ за действующими пользователями, отвечающими ряду условий.

Текст закона смотрите в прикрепленном файле.

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