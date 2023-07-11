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По проекту изменений закона о рыболовстве выступил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Госдума поддержала изменения по лососевым участкам

Депутаты приняли закон об изменении механизма торгов по предоставлению права на добычу водных биоресурсов сразу во втором и третьем чтении. Поддержанный Госдумой документ предусматривает новые принципы предоставления участков для вылова анадромных видов рыб, в том числе тихоокеанских лососей.

Госдума на заседании 11 июля вернулась к рассмотрению во втором чтении законопроекта о распространении в рыбной отрасли аукционов в электронной форме. В 2021 г. проект изменений закона о рыболовстве уже был поддержан во втором чтении, но на третье чтении его не вынесли: дискуссии тогда разгорелись из-за формулировок по закреплению рыболовных участков.

В 2023 г. законопроект решено было вернуть к процедуре второго чтения. На этот раз депутаты и сенаторы предложили целый ряд поправок по рыболовным участкам для добычи анадромных видов рыб. Для предприятий, желающих заниматься промышленным ловом, и организаторов любительской рыбалки, например, планируется предусмотреть ряд новых обязательств, в том числе по участию в социально-экономическом развитии регионов (это должно закреплять специальное соглашение). При этом предполагается ввести механизм переоформления договоров на новый срок с действующими пользователями без торгов (то есть без конкурсов и без аукционов) при соблюдении ряда условий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты приняли проект закона, который обсуждался на всевозможных совещаниях и заседаниях специальной межведомственной рабочей группы, быстро и без дополнительных выступлений. Председатель ответственного комитета Госдумы Владимир Кашин предложил тут же рассмотреть документ в третьем чтении. Закон поддержали единогласно.

Теперь изменения должны пройти Совет Федерации, после чего документ отправится на подпись к президенту. При этом в отраслевом сообществе уже обращали внимание на то, что детали нового регулирования по рыболовным участкам определит подзаконная база. Срок вступления нового закона в силу - с 1 сентября 2024 г.

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