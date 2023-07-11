Госдума поддержала изменения по лососевым участкам

Депутаты приняли закон об изменении механизма торгов по предоставлению права на добычу водных биоресурсов сразу во втором и третьем чтении. Поддержанный Госдумой документ предусматривает новые принципы предоставления участков для вылова анадромных видов рыб, в том числе тихоокеанских лососей.

Госдума на заседании 11 июля вернулась к рассмотрению во втором чтении законопроекта о распространении в рыбной отрасли аукционов в электронной форме . В 2021 г. проект изменений закона о рыболовстве уже был поддержан во втором чтении, но на третье чтении его не вынесли: дискуссии тогда разгорелись из-за формулировок по закреплению рыболовных участков.

В 2023 г. законопроект решено было вернуть к процедуре второго чтения . На этот раз депутаты и сенаторы предложили целый ряд поправок по рыболовным участкам для добычи анадромных видов рыб. Для предприятий, желающих заниматься промышленным ловом, и организаторов любительской рыбалки, например, планируется предусмотреть ряд новых обязательств, в том числе по участию в социально-экономическом развитии регионов (это должно закреплять специальное соглашение). При этом предполагается ввести механизм переоформления договоров на новый срок с действующими пользователями без торгов (то есть без конкурсов и без аукционов) при соблюдении ряда условий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты приняли проект закона, который обсуждался на всевозможных совещаниях и заседаниях специальной межведомственной рабочей группы, быстро и без дополнительных выступлений. Председатель ответственного комитета Госдумы Владимир Кашин предложил тут же рассмотреть документ в третьем чтении. Закон поддержали единогласно.

Теперь изменения должны пройти Совет Федерации, после чего документ отправится на подпись к президенту. При этом в отраслевом сообществе уже обращали внимание на то , что детали нового регулирования по рыболовным участкам определит подзаконная база. Срок вступления нового закона в силу - с 1 сентября 2024 г.

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