Аукционы в рыбной отрасли переведут на электронный формат

Закон, принятый Госдумой, предусматривает переход при продаже долей квот вылова от «молоточных» торгов к электронным. Также рыболовные участки предполагается распределять уже не через конкурсы, а через аукционы — с определенными исключениями.

Госдума 11 июля приняла сразу в двух чтениях изменения федерального закона о рыболовстве. Поправки прежде всего привлекли широкое внимание в связи с пересмотром принципов распределения участков для добычи анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи).

Однако закон предусматривает и другие важные изменения, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас аукционы по продаже долей квот вылова проводятся в «молоточной» форме (исключение — недавно введенные торги по распределению квот вылова крабов в инвестиционных целях). Со вступлением законодательных изменений в силу должен распространиться электронный формат.

При этом для рыболовных участков также предусматривается уход от конкурсного распределения к аукционам. Исключением станут участки для традиционного рыболовства и перезаключение договоров с действующими пользователями.

Закон еще должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента. Предусмотренный срок вступления документа в силу — с 1 сентября 2024 г.

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