Флору краснодарских лиманов проверила экспедиция

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали растительность в лиманах Ахтарско-Гривенской группы. Полученные данные помогут разработать рекомендации по мелиорации этих водоемов для повышения их рыбопродуктивности.

Работы провели сотрудники отдела «Краснодарский» с 21 по 26 июня. Ахтарско-Гривенская группа азовских лиманов включает 25 водоемов общей площадью около 20,5 тыс. га. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, основной задачей экспедиции стал сбор данных по зарастанию отдельных акваторий. Основные ботанические исследования погруженной растительности провели в модельных лиманах — Бойкиевском, Крапивкиевском, Рясном.

«Результаты исследований показали различную степень зарастания погруженной растительностью, максимальная отмечена в Бойкиевском и Крапивкиевском лиманах. Самыми распространенными видами растений стали хары (мелкошиповатая и ломкая) и рдест гребенчатый, также встречались роголистник погруженный, рдест пронзеннолистный, уруть колосистая. Гелофиты (растительность, частично погруженная в воду) представлены преимущественно тростником южным, рогозом узколистным и камышом прибрежным и занимали небольшие участки акватории», — рассказала ведущий научный сотрудник отдела Людмила Бондаренко.

Также ученые отметили значительные площади мозаичного зарастания рдеста пронзеннолистного и урути колосистой в лиманах Малый Кирпильский, Дончиков и Пригибский.

Собранные материалы используют для корректировки методики расчета площади покрытия растительностью азовских лиманов. Кроме того, с помощью полученных данных будут разрабатывать рекомендации по мелиорации, чтобы повысить воспроизводственный потенциал и рыбопродуктивность лиманов.

Напомним, принятые ранее меры по спасению лиманов уже дали положительные результаты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews