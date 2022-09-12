Лечение лиманов Кубани дало «рыбный» эффект

В Краснодарском крае значительно улучшилось экологическое состояние Жестерской группы азовских лиманов. Мелиоративные мероприятия привели к повышению рыбопродуктивности водоемов и увеличению доли ценных видов в уловах.

В связи с прекращением мелиоративных работ, азовские лиманы с начала 90-х годов претерпели серьезные экологические изменения, обратили внимание в Азово-Черноморском филиале ВНИРО. Особенно сильное влияние оказало недостаточное поступление пресных вод и зарастание водоемов погружной и надводной растительностью.

«Зарастаемость таких лиманов как Кущеватый, Горький (Челбасская группа), Бойкиевский, Дончиков (Ахтарско-Гривенская группа), Коноваловский, Большой и Малый Кущеватые (Жестерская группа), Большой Червонный, Горький (Куликово-Курчанская группа) и многих других составила 85-100%. Кроме того, увеличилась прозрачность, ухудшились гидрохимические показатели», — рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Снизилась рыбопродуктивность лиманов, в том числе ухудшились условия воспроизводства проходных и полупроходных рыб — судака и тарани.

Для восстановления продуктивности лиманов филиал предложил ряд мелиоративных мероприятий. В том числе механическую расчистку водоподающих каналов и межлиманных соединений, выкос жесткой и мягкой растительности, зарыбление водоемов растительноядными видами.

Первоочередным объектом мелиорации была выделена Жестерская группа лиманов. Экспедиционные исследования 2022 г. дали возможность оценить результаты совместных усилий отраслевой науки, Росрыболовства и региональных властей.

В течение последних пяти лет в водоемы этой группы регулярно выпускались растительноядные виды рыб, проводилась расчистка межлиманных соединений, выкос жесткой и мягкой растительности. В результате улучшилась проточность лиманов, уменьшилась прозрачность, значительно сократилась площадь покрытия погружной растительностью, улучшился гидрохимический режим, сообщили в АзНИИРХ.

«Рыбопродуктивность увеличилась с 43,42 кг/га до 52,8 кг/га, при этом изменилась структура уловов, уменьшилась доля красноперки и окуня при увеличении доли сазана. Численность молоди судака в этой группе лиманов по результатам контрольных обловов увеличилась в 3,2 раза и составила 146 млн экземпляров, численность молоди тарани составила 386 млн экземпляров», — привели показатели ученые.

Отмечено, что положительный пример экологического оздоровления Жестерской группы лиманов открывает широкие перспективы для продолжения работ и на других группах водоемов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews