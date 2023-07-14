Сенаторы рассмотрят закон о торгах в рыбной отрасли

Рассмотрение закона о торгах в рыбной отрасли в Совете Федерации планируется 19 июля. Меняются принципы распределения рыболовных участков, аукционы по продаже долей квот вылова предполагается перевести в электронный формат. ПУБЛИКУЕМ ТЕКСТ ЗАКОНА.

Закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма торгов) стоит в проекте повестки заседания Совета Федерации на 19 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Госдума приняла резонансный документ сразу в двух чтениях 11 июля. Внимание к изменениям прежде всего связано с пересмотром принципа предоставления рыболовных участков для добычи тихоокеанских лососей и других видов рыб. За пользователями планируется закрепить новые обязательства, в том числе по участию в социально-экономическом развитии региона. При этом в федеральном законе о рыболовстве появляется возможность для действующих пользователей получить участок без торгов (то есть без конкурсов и без аукционов) при соблюдения ряда условий.

От аукционов по продаже долей квот вылова в «молоточном» формате планируется перейти к электронной форме. При этом для рыболовных участков также предусматривается уход от конкурсного распределения к аукционам. Исключением станут участки для традиционного рыболовства КМНС и перезаключение договоров с действующими пользователями.

Предусмотренный срок вступления документа в силу — с 1 сентября 2024 г.

Текст закона смотрите в прикрепленном файле.

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