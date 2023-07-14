Проект на Назимова вписывается в планы властей Приморья

В этом году продвинулась реализация проекта портового комплекса на полуострове Назимова. Одно из направлений — развитие электронной торговли рыбной продукцией, отметила представитель администрации Приморского края на заседании Общественного совета при Приморском УФАС.

Проект на полуострове Назимова вписывается в утвержденные властями Приморья планы по развитию организованных торгов рыбной продукцией. Об этом заместитель руководителя агентства по рыболовству края Елена Купцова рассказала на заседании Общественного совета при региональном управлении ФАС.

«В этом году у нас продвинулся проект «Евразийского рыбного центра» на мысе Назимова, на полуострове Назимова», — отметила замруководителя краевого агентства по рыболовству.

Она добавила, что проект предполагает строительство терминала, оптово-распределительного центра, складской, холодильной инфраструктуры, сообщает корреспондент Fishnews. И также закладывалось направление по электронной торговле. Это как раз и отвечает планам по развитию организованных торгов рыбопродукцией, заложенным в дорожную карту по развитию конкуренции в Приморье, отметила представитель краевой администрации.

Как сообщалось ранее, на полуострове Назимова во Владивостоке ООО «Евразийский рыбный центр» планирует построить специализированный рыбный порт. При этом проекту было обещано льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ.

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