Портовый комплекс во Владивостоке разыграли на торгах

Портовый комплекс на мысе Назимова во Владивостоке по итогам аукциона приобрело ООО «Евразийский рыбный центр». Компания предложила за лот 3,46 млрд рублей.

Напомним, что ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» выставило на торги портовую инфраструктуру на полуострове Назимова в районе улицы Бархатной, 40. Лот включал причал, три действующих железнодорожных пути, постройки и благоустроенную площадку. Стартовая цена составляла 1,26 млрд рублей.

По условиям договора, новый владелец обязан использовать объекты имущества для создания современного комплекса по перевалке и хранению рыбной продукции, а также грузов северного завоза.

По данным ГИС «Торги», к аукциону было допущено шесть участников. По итогам торгов победил Евразийский рыбный центр, предложивший 3,46 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Отметим, торговый дом «ЕРЦ» на своем сайте заявляет о себе как о «единственном эксклюзивном поставщике краба ГК «Антей» на российский рынок».

О планах Евразийского рыбного центра по строительству экспортно-импортного комплекса и создания рыбной биржи на полуострове Назимова пресс-служба правительства Приморского края заявляла еще в 2021 г.

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