Хабаровская ассоциация: Коэффициент для крабовых аукционов нужно пересмотреть

Коэффициент для расчета начальной стоимости лота на новых крабовых торгах завышен и приведет к проблемам как для добытчиков, так и для государства, заявили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

В новом постановлении о проведении второго этапа крабовых аукционов с инвестобязательствами особое внимание привлекло повышение коэффициента для расчета начальной цены. На первом этапе показатель составлял 0,25, для второго этапа его повысили до 0,6, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом коэффициент 0,25 предусматривался и в проекте постановления, которое размещалось на портале regulation.gov.ru. «В этом расчете экономика просчитывалась, исходя из конечной стоимости лотов от 3 до 6 млрд рублей, а также исходя из затрат на строительство судна в размере 1,1-1,5 млрд рублей. Только при таких ценах существует экономическая выгода от участия в аукционе.

Между тем сейчас стоимость строительства судна уже возросла до 2 миллиардов, а начальная стоимость лотов поднята до 7,6 млрд рублей (цифра для 14 лотов под строительство судов)», — подсчитали в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. При таких условиях участие в аукционах будет убыточным, заявил президент объединения Сергей Рябченко.

Повышенная цена может привести к тому, что торги просто сорвутся. А если состоятся, то в перспективе это может привести к браконьерству и махинациям с таможенным декларированием, отметил он.

«Хочется напомнить, что в начале 2000 годов уже проводились аукционы и в том числе на крабы. Отдельные виды крабов были реализованы по ценам выше, чем готовая продукция из них. Это привело в конечном итоге к массовому браконьерству, подмене добычи одних видов крабов другими и прочим негативным последствиям. Не хотелось бы повторения такого», — заявил Сергей Рябченко.

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