База для новых крабовых аукционов пополнилась постановлением

Правительство выпустило постановление для проведения второго этапа аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. Под новую продажу адаптировали правила организации и проведения торгов.

Власти продолжают подготовку новых крабовых аукционов. На этот раз правительство выпустило акт, уточняющий под новый этап правила организации и проведения торгов. Это постановление от 28 июня 2023 г. № 1060. Новый документ уже вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и в прошлый раз, торги будут проводиться в электронном формате. При этом формула для расчета начальной цены долей квот изменилась. Так, вырос коэффициент для расчета — с 0,25 на первом этапе до 0,6 на втором. Пересмотрена и средняя рыночная цена по некоторым видам краба — она также входит в формулу.

Ранее правительство выпустило два распоряжения для новых крабовых торгов. Первое определяет, какие промысловые объекты в каких районах добычи могут выставляться на торги с инвестиционными обязательствами. Второе предусматривает конкретное наполнение аукционных лотов и объекты, которые должны будут построить победители торгов. Также должно выйти постановление с требованиями к объектам инвестиций.

Постановление по крабовым аукционам смотрите в прикрепленном файле.

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