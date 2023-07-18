Новые регионы будут ловить по российским правилам

Оценку регулирующего воздействия проходят поправки в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Цель этих изменений — защитить от неконтролируемого вылова водные биоресурсы новых регионов.

Подготовленный Минсельхозом документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется распространить на рыболовство в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях регулирование в соответствии с правилами для Азово-Черноморского бассейна. В ноябре такую интеграцию анонсировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предлагается ввести ряд запретов на промысел отдельных видов ВБР, а также установить требования по использованию орудий добычи. После утверждения изменения будут действовать до 1 марта 2026 г.

В рамках оценки регулирующего воздействия проводятся публичные консультации по проекту НПА. Профильный департамент Минэкономразвития направил документ в ряд рыбопромышленных организаций и объединений.

«В целях предотвращения избыточных, необоснованных ограничений или обязанностей для предпринимателей, а также дополнительных расходов бизнеса просим представить позиции по проекту акту, содержащие данные о дополнительных расходах, связанных с реализацией проектируемого регулирования», — говорится в запросе.

Информацию нужно направить не позднее 24 июля. Представленные позиции Минэкономразвития учтет при подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия.

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