ОСК рассказала о своем антикризисном плане

Объединенная судостроительная корпорация вновь обратила внимание на проблемы с импортозамещением. Для исправления ситуации ОСК реализует ряд мер по обеспечению сдачи строящегося флота, а также расширяет линейку заказов, осваивает производство комплектующего оборудования.

О планах АО «Объединенная судостроительная компания» рассказал директор департамента рабочего проектирования и подготовки производства ОСК Георгий Нейман. Он выступил на круглом столе, организованном Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Докладчик отметил, что в связи с санкциями корпорация испытывает сложности при реализации проектов на своих верфях. Проблемы связаны с ростом процентных ставок, остановкой платежей иностранными партнерами, отказами зарубежных производителей в поставках оборудования, в том числе по авансированным контрактам.

«Вторая проблема, которая для нас оказалась тяжелой, но решаемой, — это отказ поставщиков иностранного оборудования от шеф-монтажных и пусконаладочных работ, что зачастую вело к смене поставщиков. Соответственно, другая логистика, другая ценовая политика», — обратил внимание Георгий Нейман.

Кроме того, из-за недопоставок оборудования некоторые суда пришлось перепроектировать. «Таким образом мы попали на более 20 млрд рублей убытков (за 2022 год — прим. ред.) и вынуждены были изучать новый рынок поставщиков. Понятно, что-то смогли подобрать с переориентацией на российских производителей. А нет — так из дружественных стран», — рассказал представитель ОСК.

С учетом поручения президента № 2346 от 5 декабря 2016 г. — об увеличении доли высокотехнологичной продукции — в ОСК разработали антикризисный план мероприятий из пяти основных блоков, сообщил докладчик.

«Первый — это расширение линейки заказов и проектов, в том числе крупнотоннажные суда, дноуглубительный флот, маломерный скоростной флот, и маломерные рыболовные суда», — перечислил Георгий Нейман.

Вторым блоком, по его словам, стало повышение операционной эффективности: внутрикорпоративная задача по сокращению издержек.

«Следующий блок, краеугольный с точки зрения импортозамещения, — это мероприятия по освоению производства судового комплектующего оборудования. Здесь в рамках своих центров компетенций мы стали развивать опытно-конструкторские работы по программам Минпромторга и собственным инициативам. Это рулевые машины, якорно-швартовные устройства, краны, спасательные спусковые устройства, брашпили, лебедки и остальное», — отметил корабел.

Четвертый блок представляет собой перечень мер по обеспечению сдачи строящихся судов и перспективному строительству новых проектов. «Если совсем укрупнено, то я могу сказать, что у нас в настоящее время под антикризисными мероприятиями находятся 24 различных проекта, при этом 67 заказов. Но уже по порядка десяти заказам вопросы все решены. Естественно, эти мероприятия связаны с тем, что мы меняем на строящихся судах оборудование, согласовываем с заказчиком новые характеристики, и, если заказчик не возражает, идем на достройку», — подчеркнул Георгий Нейман.

Это же блок включает перспективное проектирование. «Исходя из изучения рынка, у нас набран портфель из порядка 20 проектов, по которым мы, больше за собственный счет, ведем проектные проработки, с тем, чтобы потом предлагать. Но это уже полностью импортозамещенные суда», — сообщил докладчик.

Последний блок, по словам Георгия Неймана, предполагает работу с персоналом корпорации.

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