Правилам рыболовства с иностранным участием расширят подзаконную базу

В постановления правительства собираются внести изменения, связанные с процедурой прекращения права на добычу водных биоресурсов у лиц, находящихся под контролем иностранных инвесторов. Соответствующие поправки проходят процедуру ОРВ.

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 577 — об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики, включая рыболовство, вступил в силу 30 марта. Документ, в частности, внес изменения в пункты 6 и 7 части 2 статьи 13 ФЗ «О рыболовстве…».

Эти пункты предусматривают принудительное прекращение права на вылов, если:

- над лицом, имеющим такое право, с нарушением установлен контроль иностранного инвестора, или группы лиц, в которую он входит;

- у лица, находящегося под контролем иностранного инвестора, или группы лиц, в которую он входит, с нарушением возникло право на добычу водных биоресурсов. Имеется в виду нарушение следующего требования: если предприятие, находящееся под контролем иностранного инвестора, будет обладать правом на вылов ВБР в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова, решения, влекущие предоставление компании права на добычу, подлежат предварительному согласованию.

Эти положения предлагается имплементировать в акты правительства — постановление от 3 июня 2026 г. № 502 и постановление от 15 ноября 2022 г. № 2066. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия. Организации в сфере рыбного хозяйства приглашают направить в Минэкономразвития позиции «о дополнительных расходах, связанных с реализацией проектируемого регулирования». Их учтут при подготовке заключения.

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