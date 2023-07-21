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Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Джерваси ДИАС вручает документ о ратификации соглашения генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛЕ

Более трети стран ВТО присоединилось к соглашению о рыбацких субсидиях

Соглашение Всемирной торговой организации о запрете вредных субсидий для рыболовства ратифицировали Перу и Габон. Таким образом, к документу присоединилось свыше трети государств — участников ВТО (для вступления соглашения в силу необходимы две трети).

Габон стал третьей африканской страной, ратифицировавшей это соглашение. Посол Мирей Сара Нзензя передала соответствующий документ генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале 12 июля.

Глава ВТО приветствовала это решение и подчеркнула, что браконьерский промысел ежегодно приносит государствам Африки ущерб в размере 2,3 млрд долларов.

19 июля к соглашению официально присоединилась Республика Перу, сообщили Fishnews в пресс-службе организации. Вручая документ о ратификации Нгози Оконджо-Ивеале, министр иностранных дел Ана Сесилия Джерваси Диас отметила, что ее страна является одним из лидеров в мировом рыболовстве.

«Согласно отчету ФАО о состоянии мирового рыболовства за 2022 год, мы являемся третьей по значимости морской рыболовной державой в мире благодаря нашему привилегированному географическому положению и наличию течения Гумбольдта, которое обеспечивает широкое разнообразие и большие популяции ресурсов», — обратила внимание министр.

Таким образом, по данным ВТО, собрано уже 14 документов о ратификации соглашения, в том числе от Евросоюза, который сделал это от лица всех своих стран-членов. Между тем для вступления соглашения в силу его должны формально принять две трети государств, входящих во Всемирную торговую организацию.

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Fishnews

  • Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Джерваси ДИАС вручает документ о ратификации соглашения генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛЕ
  • Ранее посол Габона Мирей Сара НЗЕНЗЯ также официально уведомила Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛУ, что республика ратифицировала соглашение. Фото пресс-службы ВТО
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