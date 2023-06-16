ЕС и Нигерия присоединились к соглашению о запрете вредных субсидий

Число стран — участниц соглашения Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях увеличилось до 35. Это стало возможным благодаря присоединению Евросоюза и Нигерии.

ЕС приурочил официальную ратификацию соглашения к 8 июня — Всемирному дню океанов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт ВТО. Гендиректор организации Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала присоединение всех 27 стран Евросоюза.

А 12 июня к соглашению присоединилась Нигерия, ставшая второй африканской страной (после Сейшельских островов), которая ратифицировала договор. Таким образом, число участников соглашения увеличилось до 35.

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