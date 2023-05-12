Карского краба придержат до лучших времен

Научные данные позволяют открыть промысел некоторых видов водных биоресурсов, в том числе краба-стригуна опилио, в Карском море, но пока это решение отложено — в связи с санкциями и рыночной ситуацией, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По оценке Росрыболовства, в среднесрочной перспективе отечественный вылов можно нарастить за счет ресурсов арктических морей. «Видим, что есть возможности по увеличению объемов. Надо будет их очень внимательно изучать с точки зрения науки, потому что пока достаточно неизведанной выглядитдля нас эта ситуация, и мы должны сделать так, чтобы тот запас, который появится, очень устойчиво регулировался, с тем чтобы не было перелова», — рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков на площадке международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске.

Руководитель федерального агентства указал, что в промышленное рыболовство уже введены дополнительные объемы в Чукотском море. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Росрыболовства заявил о готовности и к освоению запасов краба-стригуна опилио в Карском море, однако начало этого промысла было решено отложить до улучшения рыночной ситуации.

«В принципе можно было бы осуществлять уже вылов этого краба. К сожалению, в ситуации, связанной с тем, что были введены санкции и есть логистические сложности для поставок того краба, который добывается в Баренцевом море, мы считаем, что пока преждевременно в Карском море проводить аукцион на предоставление права на вылов. Поскольку, когда ситуация не очень хорошая на рынке, понятно, что мы не можем этот ресурс продать за тот объем средств, который бы нам хотелось», — аргументировал действия регулятора Илья Шестаков.

По его словам, еще одним видом, который потенциально можно ловить в Карском море, является сайка, но бизнес в этом промысле не заинтересован. «Поскольку этот ресурс не очень рентабелен, мы не видим пока желающих», — добавил глава Росрыболовства.

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